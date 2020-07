O FC Porto recebe o Belenenses SAD na 30.ª jornada da Liga, em jogo agendado para este domingo (21h30), no Estádio do Dragão. Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição foi questionado sobre o jogo e ainda sobre o regresso de Nakajima ao Olival.

Como o Maisfutebol adiantou, o japonês voltou ao trabalho na quarta-feira, mas à parte. Neste sábado, o técnico voltou a evitar grandes comentários sobre o tema, focando-se na receção à equipa lisboeta:«Não interpretem mal a forma como vou responder. Digo sempre que o mercado fica sempre à porta do Olival, os jogadores que não pertencem ao plantel ou não são opções para o jogo, normalmente não falo deles. Aqui acontece exatamente o mesmo. O Nakajima não é opção para o jogo, neste momento. Já falámos variadíssimas vezes do Nakajima e não quero entrar por aí.»

«O mais importante é eu preocupar-me com o Licá e o Marco Matias, com o Gonçalo Silva que está em dúvida, com a linha de três que fazem, com o Nuno Coelho, o Phete, o Cafú que foi meu jogador em Guimarães, muito interessante também, Tiago Esgaio, Nilton Varela, aí é que é importante. O Nakajima não faz parte das opções para o jogo, portanto estaríamos aqui a comentar algo que não faz sentido», salientou Sérgio Conceição.