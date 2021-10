O FC Porto divulgou esta quarta-feira os vencedores da última edição dos Dragões de Ouro, relativos ao ano de 2021, elegendo Sérgio Oliveira como melhor futebolista e distinguido Francisco Conceição como atleta revelação do ano.

O galardão para o melhor atleta do ano vai ser entregue ao ciclista Amaro Antunes que venceu a 82.ª edição da Volta a Portugal pela segunda vez consecutiva.

Moncho González, por seu lado, vai receber o galardão para melhor treinador do ano, depois de ter conquistado a Taça Hugo dos Santos naquela que já é a sua 13.ª temporada à frente da equipa de basquetebol do FC Porto.

Os prémios vão ser entregues a 21 de outubro.

Os vencedores dos Dragões de Ouro 2021



Dirigente do Ano: Fernando Gomes

Atleta do Ano: Amaro Antunes (ciclismo)

Atleta Jovem do Ano: Umaro Candé (futebol)

Atleta Amador do Ano: Joana Resende (voleibol)

Atleta de Alta Competição do Ano: Rui Silva (andebol)

Atleta Revelação do Ano: Francisco Conceição (futebol)

Futebolista do Ano: Sérgio Oliveira

Treinador do Ano: Moncho López (basquetebol)



Quadro do Ano: Tiago Gouveia



Carreira: António Sousa (hóquei)



Recordação do Ano: Reinaldo Teles

Sócio do Ano: João Barbosa Carvalho

Parceiro do Ano: Internationales Bankhaus Bodensee AG – IBB AG



Casa do Ano: Casa do FC Porto de Seia