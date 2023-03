Evanilson cumpriu o centésimo jogo pelo FC Porto na partida contra o Inter de Milão. O avançado brasileiro considerou «uma honra» ter atingido essa marca num clube como os dragões.



«Para mim é um privilégio chegar ao jogo 100. É uma honra, o FC Porto é um grande clube. Desde que cheguei que me têm ajudado bastante e tenho de agradecer a todos pelo carinho que têm por mim. Espero ajudar muito», começou por dizer, aos meios de comunicação dos dragões.



Convidado a fazer uma viagem pelo passado, o internacional olímpico pelo Brasil elegeu ainda o clássico com o Benfica, da Taça de Portugal, disputado a 23 de dezembro de 202, como o melhor momento que viveu de azul e branco. Evanilson bisou, mas foi expulso ainda na primeira parte.



«Escolheria o jogo contra o Benfica para a Taça. Fiz dois golos no Dragão. Pelo ambiente no Estádio, por ser um clássico... Isso representou muito para mim e fiquei muito feliz», apontou.



«O desejo é ganhar títulos pelo FC Porto», acrescentou ainda.