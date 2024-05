O FC Porto acelerou esta quarta-feira a preparação do dérbi com o Boavista, jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga que está marcado para as 20h30 do próximo domingo.

A equipa de Sérgio Conceição vai procurar consolidar o terceiro lugar do pódio antes de começar a preparar a final da Taça de Portugal frente ao Sporting.

Tal como na véspera, o boletim clínico do clube continua com quatro nomes: Pepe, Marcano, João Mário e Zaidu, todos em tratamento às respetivas lesões.

O plantel portista volta a treinar esta quinta-feira, pelas 10h30, mas uma vez no Cetro de Treinos do Olival.