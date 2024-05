O FC Porto regressou esta terça-feira ao Olival, depois de dois dias de folga, já com o foco na receção ao Boavista, jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga que está marcado para as 20h30 do próximo domingo.

Fora de combate para o dérbi da Invicta continuam os nomes de João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu, todos em tratamento às respetivas lesões, segundo revela o boletim clínico divulgado pelo clube.

Sérgio Conceição orienta novo treino esta quarta-feira, pelas 10h30, novamente no Centro de Treinos PortoGaia.

Recordamos que o FC Porto procura garantir o terceiro lugar da classificação, numa altura em que soma apenas mais um ponto do que o Sp. Braga que, no sábado, também terá um dérbi pela frente, neste caso, em Guimarães, frente ao vizinho Vitória.