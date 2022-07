O FC Porto voltou a treinar, esta quarta-feira, com vista à preparação para a temporada 2022/23.



Segundo informam os dragões, Sérgio Conceição contou com Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu, Marko Grujic, Stephen Eustaquio, Otávio e Mehdi Taremi, regressados de férias, na sessão de treino conjunta com a equipa B. Além dos internacionais, David Carmo, reforço dos azuis e brancos, também esteve às ordens do técnico portista.



O único ausente foi Wilson Manafá, defesa que continua a recuperar de uma grave lesão no joelho.



O FC Porto parte esta tarde rumo o Algarve, onde vai estagiar até dia 14.