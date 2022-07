A coleção limitada de NFTs (Non Fungible Tokens) do FC Porto, alusiva à conquista do título de campeão nacional, esgotou em três minutos no mercado da Binance.



Os adeptos podiam adquirir alguns momentos icónicos da temporada que foram recriados com roupagem gráfica especial: o golo de Zaidu na Luz, o primeiro golo da temporada anotado por Toni Martínez, o cabeceamento de Taremi que deu empate no Clássico do Dragão contra o Sporting ou a defesa de Diogo Costa, nos instantes da partida contra o Moreirense.



A coleção Champions Mystery Box está assim esgotada, informou o clube portista nas redes sociais.