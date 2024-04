Boas notícias para Sérgio Conceição na véspera do Clássico com o Sporting, agendado para as 20h30 deste domingo, no Dragão. Diogo Costa fez treino integrado condicionado e vai ser convocado para a partida da 31.ª jornada, anunciou o técnico portista.



«O Diogo Costa está melhor e vai entrar nos convocados», referiu, em conferência de imprensa.



Em relação ao jogo, Conceição espera «um jogo dentro do que são os Clássicos do futebol português» e um Dragão lotado para apoiar a equipa.



«Vão estar duas equipas com grande qualidade individual e coletiva. Esperamos ter uma equipa dentro desse registo dentro do que o Sporting tem feito. Quero e desejo da mesma forma que tivemos já no passado recente num outro clássico, um Dragão cheio e a vibrar. Temos de puxar por essa paixão e interação dos adeptos. Temos de focar na nossa equipa e nas nossas tarefas para fazermos um bom jogo e ganhar», disse.



O treinador do FC Porto desvalorizou ainda o facto de os leões terem hipóteses de se sagrarem campeões nacionais no Dragão, dependendo do resultado do Benfica-Sp. Braga, deste sábado.



«Em relação ao jogo, motivação não tem a ver com essa estatística. Já fomos campeões na Luz, no Dragão contra o Sporting... Isso não motiva ou desmotiva. O que nos motiva é o nosso trabalho, a qualidade e capacidade dos jogadores dentro de uma dinâmica coletiva. É pensar que o Sporting, dentro do seu 3-4-3 ou 5-2-3, tem muitas nuances e variantes. Isso é que é importante e difícil analisar. À primeira vista, e depois de muitos jogos contra o Sporting do Amorim, temos sempre situações diferentes que tentamos fazer em relação a coisas que o adversário faz, tentando também surpreender. Acho que isso é que é o bonito do jogo, da forma como percebemos que, dependendendo das caraterísticas dos jogadores, algo pode acontecer. Não é só por ser o Sporting, umas vezes temos mais sucesso, outras nem tanto», atirou.