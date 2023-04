O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para o dérbi da Invicta frente ao Boavista, partida da 30.ª jornada da Liga.



Tal como na véspera, João Mário foi o único indisponível na sessão de trabalho orientada por Sérgio Conceição. O internacional sub-21 português fez apenas tratamento à lesão sofrida no Clássico da Luz contra o Benfica, segundo informam os dragões no site oficial.



Os campeões nacionais têm novo treino agendado para as 10h30, de sábado, no Olival. Hora e meia depois, o técnico do FC Porto vai fazer a antevisão ao encontro frente aos axadrezados.



O Dragão recebe o FC Porto-Boavista no próximo domingo, às 18h00.