Horas após a vitória contra o Famalicão, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o FC Porto iniciou a preparação para o dérbi contra o Boavista, da 30.ª jornada da Liga.



Segundo informam os dragões no site oficial, João Mário foi o único indisponível na sessão de trabalho desta quinta-feira. O lateral-direito realizou apenas tratamento à lesão sofrida no Clássico contra o Benfica, na Luz, a 7 de abril.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. O dérbi da Invicta entre FC Porto e Boavista joga-se às 18h00 no próximo domingo.