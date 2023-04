O FC Porto anunciou esta terça-feira que o dérbi de domingo (20h30) com o Boavista, referente à 30.ª jornada da Liga 2022/23, terá lotação esgotada.

A equipa de Sérgio Conceição continua no segundo lugar do campeonato, a quatro pontos do líder Benfica e com dois pontos de vantagem sobre o Sp. Braga, terceiro classificado.

Antes da receção ao Boavista, os dragões deslocam-se a Famalicão para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O jogo realiza-se nesta quarta-feira (20h30).