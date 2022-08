O FC Porto continuou, esta quinta-feira, a preparar a deslocação a Vila do Conde, jogo referente à quarta jornada da Liga.



Taremi, Grujic e Manafá continuam aos cuidados do departamento clínico dos campeões nacionais. O iraniano fez apenas tratamento enquanto o sérvio realizou trabalho de ginásio, além de tratamento. Por seu turno, o lateral-direito realizou tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado.



Os dragões regressam ao trabalho esta sexta-feira, no Olival. O Rio Ave-FC Porto está marcado para domingo, às 20h30.