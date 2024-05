O FC Porto prosseguiu esta quinta-feira a preparação do dérbi com o Boavista, jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga que está marcado para as 20h30 de domingo. Uma sessão especial marcada pela visita do novo presidente André Villas-Boas.

Sérgio Conceição voltou a trabalhar com o mesmo grupo dos últimos dias, com o boletim clínico a manter os mesmos quatro nomes: João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu, todos em tratamento.

Os dragões, que procuram garantir o terceiro lugar do pódio, antes de jogarem a final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 10h30, mais uma vez, no Olival.