Emprestado ao Bochum, Gonçalo Paciência está ainda ligado ao Celta de Vigo, mas já olha para o futuro.

Em entrevista à DAZN Portugal, o internacional português reconheceu que está numa fase em que não pode escolher o próximo clube, mas detalhou o tipo de projeto para onde gostava de ir.

«Quero um projeto que corresponda às minhas qualidades, ao que sou como jogador. Claro que não estou numa fase em que possa escolher para onde ir e dizer que quero uma equipa que jogue constantemente no meio-campo adversário», afirmou.

«Mas quero uma equipa e um treinador que privilegie mais de toque e de cruzamentos, que é onde consigo fazer a diferença», acrescentou.

Antigo jogador do FC Porto, e sócio dos dragões, Paciência comentou ainda a chegada de André Villas-Boas à presidência do clube: Vai ser um desafio grande para o André. Foram 42 anos com Pinto da Costa no cargo, é um legado difícil. Mas acho que o André se preparou bem para isto, está ciente da dificuldade e do desafio que vai ter. (…) Espero que seja um tempo de sucesso, estarei a torcer para isso.»

O avançado de 29 anos elegeu ainda Hulk como o jogador com quem gostaria de jogar e admitiu, apesar de estar a «anos-luz», que sonha com um regresso à Seleção Nacional.

Esta temporada, Gonçalo Paciência tem três golos e uma assistência em 18 jogos pelo Bochum.