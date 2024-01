Gonçalo Borges integrou esta quinta-feira o boletim clínico do FC Porto, depois de ter sofrido uma contusão no tornozelo esquerdo, informou o clube, a dois dias de receber o Moreirense, para a 18.ª jornada da Liga.

Habitual suplente no conjunto orientado por Sérgio Conceição, o internacional sub-21 português falhou o treino matinal dos dragões e passou a acompanhar no lote dos lesionados Iván Marcano, que está ausente dos relvados desde setembro de 2023, quando foi operado a uma rotura ligamentar do joelho direito.

Fora das opções continuam também o defesa esquerdo Zaidu e o dianteiro Mehdi Taremi, que estão ao serviço das seleções da Nigéria, orientada por José Peseiro, e do Irão, na Taça das Nações Africanas (CAN2023) e na Taça Asiática, respetivamente.

O FC Porto volta ao trabalho já esta sexta-feira (10h30), no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, onde, a partir das 12h00, Sérgio Conceição vai fazer, em conferência de imprensa a antevisão do primeiro jogo da segunda volta.