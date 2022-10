Pepe é baixa para os próximos jogos do FC Porto, revelou Sérgio Conceição, quando questionado acerca da possibilidade de Otávio ser titular na partida contra o Portimonense, da 9.ª jornada da Liga.



«Nunca falo sobre questões relacionadas com a equipa inicial. O Otávio faz parte dos 25 elementos que estão disponíveis. O Pepe não está, fez uma entorse com alguma gravidade no joelho e infelizmente, não vai estar neste nem nos próximos jogos. O Otávio faz parte do grupo e está disponível», disse o técnico, em conferência de imprensa.



Entre vários temas abordados na conversa com os jornalistas, o técnico dos campeões nacionais mostrou-se a favor das cinco substituições permitidas por jogo.



«As cinco substituições não mudam a forma como preparamos os jogos. Dá-nos mais soluções, isso sim. Quem faz da intensidade, da velocidade e da agressividade... é importante ter cinco reforços que possam dar continuidade ao que foi a preparação para o jogo. Podíamos aprofundar a questão, mas não é o momento para isso. As cinco substituições só fazem bem ao futebol», argumentou.



Sem Pepe, o FC Porto vai jogar em Portimão este sábado, às 18h00. Segue-se depois dois encontros longe do Dragão, em Leverkusen e em Anadia, antes do Clássico com o Benfica, a 21 de outubro.