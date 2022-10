Sérgio Conceição esteve esta sexta-feira na sala de imprensa, a fazer a antevisão ao jogo com o Portimonense, e aproveitou para recuar no tempo, viajando até ao triunfo de terça-feira sobre o Bayer Leverkusen para defender David Carmo.

Tudo começou com uma pergunta sobre a instabilidade da vida de um treinador.

«Isso faz parte. Da vida de um treinador e da vida dos próprios jogadores. Nós somos sempre postos à prova em todos os jogos. Ainda no último jogo em casa, apesar de termos feito um bom jogo, senti que houve algum desconforto dos adeptos em relação a um jogador», disse Sérgio Conceição.

«Não é o primeiro, nem será o último e eu também não sou o primeiro a perceber essa exigência do público. Mas como já disse, é preciso haver algum equilíbrio. Bater palmas nos momentos bons, toda a gente bate palmas. Importante é que nos momentos menos bons façamos a diferença todos juntos, porque todos juntos somos poucos para nos tornamos mais fortes.»

Pelo caminho, Sérgio Conceição lamentou que dois treinadores já tenham sido despedidos esta época: Rui Pedro Silva, no Famalicão, e Vasco Seabra, no Marítimo.

«O treinador é a cara quando existe sucesso, mas nunca é atribuído ao treinador. São sempre outras pessoas que gravitam à volta da equipa que por vezes, têm esses louros. Mas isso faz parte da intenção das pessoas. Estamos aqui para trabalhar e não gosto de ver colegas meus serem despedidos, porque é preciso estabilidade, é preciso dar esse conforto ao treinador», frisou.

«Eu no FC Porto não tenho nada a dizer, já passei por momentos bons e momentos maus, o presidente acredita no que a minha equipa técnica está a fazer e sou o treinador mais antigo na Liga.»



O Portimonense-FC Porto está marcado para as 18h00, deste sábado.