A SAD do FC Porto veio a público, através de um comunicado, lamentar os incidentes ocorridos entre adeptos e as forças de segurança no decorrer da final da Taça de Portugal e anunciou que já iniciou diligências no sentido de apurar os factos e a forma como foram debelados pelas forças da ordem.

PSP disparou balas de borracha e deteve onze adeptos no Jamor

A SAD começa por lamentar «profundamente» os incidentes ocorridos, mas depois acrescenta que pretende «averiguar os factos que originaram os incidentes e a forma como foram debelados».

«A Futebol Clube do Porto, Futebol SAD continuará empenhada na defesa da criação de todas as condições para que os seus sócios e adeptos possam assistir a todos os espetáculos desportivos de forma segura e procederá à recolha de mais informação com os seus sócios e adeptos para que lhes possa prestar a devida defesa», refere ainda o comunicado.