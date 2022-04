O FC Porto regressou ao trabalho já com o foco na receção ao Vizela naquela que será a segunda tentativa para confirmar o título de 2021/22 na Liga, depois do desaire diante do Sp. Braga (0-1) ter adiado a possível festa no Dragão.

Depois de um dia de folga, Sérgio Conceição encontrou o mesmo grupo no Olival, ainda com Matheus Uribe e Bruno Costa a trabalharem de forma condicionada e Manafá a fazer tratamento, o mesmo quadro clínico da semana anterior.

O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira, pelas 10h30, no Olival, com os olhos postos no Vizela, no jogo da 32.ª jornada da Liga que está marcado para as 19h00 de sábado.