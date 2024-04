Já são conhecidos todos os nomes nas listas dos candidatos à presidência do FC Porto.



A lista A, de Pinto da Costa, tem algumas alterações relevantes no que respeita ao Conselho Superior. O primeiro ministro, Luís Montenegro, e o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, saíram da lista apresentada pelo atual presidente portista.



Em sentido contrário, esta lista apresenta novidades como são os casos de José Martins Soares outrora adversário de Pinto da Costa, Fernando Póvoas e Leandro Massada.



No que respeita à Lista B, não há grandes novidades em relação ao que havia sido anunciado. António Tavares é o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Angelino Ferreira é o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar enquanto Fernando Freire de Sousa é o responsável máximo do Conselho Superior.



As eleições no FC Porto, refira-se, estão agendadas para 27 de abril e são referentes ao quadriénio 2024-2028.

LISTA A

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente

José Lourenço Pinto



Vice-Presidente

Jorge Rui Moía Pereira Cernadas

Secretários

Fernando Maria Novo Sardoeira Pinto

Mário Oscar Gorgal Simões

Joaquim Manuel de Sousa Ribeiro

Suplentes

Antero Tavares de Castro

José Manuel Rebelo da Silva Dias dos Santos

Ludgero Barreira Ramos de Castro



DIREÇÃO

Presidente

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa



Vice-Presidentes

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

João Rafael Monteiro Koehler (Pelouro financeiro)

Marta Maria Teixeira Oliveira Massada

Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora

Vítor Hugo Barbosa Carvalho da Silva

Vítor Manuel Martins Baía



Vogais

Alípio Jorge Calisto Fernandes

António Manuel Leitão Borges

Eurico Fernando Queirós Pinto

Luís Joaquim de Sousa Fernandes

Rita de Carvalho Araújo Moreira

Rodrigo Afonso Pinto de Magalhães Pinto Barros



CONSELHO FISCAL E DISCIPLINAR

Presidente

Ricardo Miguel Araújo Cardoso Valente

Vice-Presidente

José Pedro Busano de Sousa Vieira



Secretário

José Manuel Taveira dos Santos

Relatores de Contas

Nélia Sofia Ferreira Couto Lopes Novo

Cláudia M.ª Filinto Gonçalves Marques de Sequeira

Relator de Contencioso

João Pedro Varajão Areal Rothes

Relator de Sindicância

André Ferreira Antunes

Suplentes

Mário Nuno Chaves Soares

Manuela Maria da Silva Gonçalves

CONSELHO SUPERIOR

Américo Manuel Alves Aguiar

Deocleciano Jesus Ferreira Carvalho (Secretário)

Manuel Francisco Pizarro Sampaio E Castro

Eduardo Vítor De Almeida Rodrigues

Fernando Alberto Pires Póvoas

Fernando Cerqueira

José António Guimarães Martins Soares

Manuel Guilherme Gonçalves Macedo

Marta Maria Pinto Monteiro Vieira De Araújo

Raul Peixoto

António Gonçalves Bragança Fernandes

Felisberto Ferreira Querido

Hugo Manuel Soares De Barros Moreira Dos Santos

Manuel Pedro Ribeiro Marques Lopes

Tiago Barbosa Ribeiro

José Leandro Teixeira Da Rocha Massada

Artur Rodrigues Pereira Dos Penedos

José Barbosa Mota

Bernardino José Pereira De Barros

Valdemar De Barros Pacheco



Suplentes

Rui Gil Soares Barros

Maria Rosalina Freitas F. Oliveira Santos

Eugénio Joaquim Saraiva

Justino Da Cruz Santos

José Orlando Vinha Rocha Semedo

Fernando Rui Moreira Pinto Gonçalves

Augusto Miguel Da Silva Almeida

Adérito Carlos Soares Pedrosa

Artur Paulino Rodrigues Teixeira Pires

Márcia Joana Gorgal Neves

LISTA B

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente

António Manuel Lopes Tavares

Vice-Presidente

Jorge Manuel Araújo de Sousa Basto

Secretários

Susana Abreu Alves Pereira Furtado de Mendonça

Vasco Miguel Barros Leal Cardoso

Vasco Bruno de Figueiredo Azeredo



Suplentes

Fernando Nuno Fernandes Ribeiro dos Reis

José Manuel Duque Rodrigues

Mafalda Leão e Seabra Ortigão de Oliveira



DIREÇÃO

Presidente

Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas



Vice-Presidentes

Rui Jorge Teixeira de Carvalho Pedroto

João Begonha da Silva Borges (Pelouro Financeiro)

Tiago Filipe da Veiga Guarda Gomes de Madureira

Francisco António Miranda Araújo

José Luís Gomes de Andrade



Vogais

Alberto de Sousa Babo

Teresa Paula Dias Figueiras

Joana Pinto Leite César Machado Ortigão de Oliveira



CONSELHO FISCAL E DISCIPLINAR

Presidente

Angelino Cândido de Sousa Ferreira

Vice-Presidente

Carlos Manuel Maia da Rocha Nunes



Secretário

Rui Edgar Peixoto Araújo Duarte

Relatores de Contas

Rui Manuel Pais Brochado

Carlos Afonso Dias Leite Freitas dos Santos

Relator de Contencioso

Sofia da Costa Pimenta de Sá Azeredo

Relator de Sindicância

António Maria da Fonseca Côrte-Real Souto Neves



Suplentes

João Pedro Martins Costa

Miguel Paulo Pais Brochado

CONSELHO SUPERIOR

Fernando José Guimarães Freire de Sousa

Alberto João Coraceiro de Castro

Matilde Maria de Passos Ribeiro

António Manuel Paranhos Ferreira da Silva

Anabela Moutinho Monteiro

Paulo Ramalheira Teixeira

Ana Cristina dos Santos Silva Vieira Nunes Costa

Luís Miguel Bonifácio Osório

Cristiana Maria Barandas Vieira

Francisco José Queiroz Aguiar Teles de Menezes

Joana Sofia Lucas de Carvalho

Alexandre Nunes Teixeira dos Santos

Vitória Matos Bastos

Álvaro José da Silva Magalhães

Maria Catarina de Sousa Pereira Brás Marques

Pedro Manuel Ponces Rodrigues de Castro Camanho

Maria Eduarda Ferreira Taveira

Alfredo Luís Graça Barreira de Soares Calheiros

Maria João Matos Abreu Faria da Silva Moura

Maria Cristina Oliveira Lamelas Gomes



Suplentes

João Pedro Bandeira Afonso

Carla Mónica Machado da Silva

Paulo Renato Vilaça Pereira

Rui Manuel Victória de Almeida Bártolo Vaz

Pedro Filipe Carvalho dos Santos Vaz da Silva

Rita Ribeiro Lopes da Silva

Pedro Miguel Maia Ferreira da Costa

António Martim Magalhães Lopes

Agostinho Nunes Soares Miranda

Hugo Luís Peixoto Abreu Enes

LISTA C

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente

LuÍs Barradas



Vice-Presidente

Paulo Carlos Moreira Carido

Secretários

Armando Fernando Perdigão Barros Novais

Ana Sofia Teixeira Silva

Miguel Bruno Barros Godinho Araújo



Suplentes

Guilherme Leonardo De Lemos e Koehler

Albertino Alexandre Cardoso Moreira

António Manuel Von Hafe

DIREÇÃO

Presidente

Nuno Lobo

Vice-Presidentes

Dulce Maria De Carvalho Freitas E Paiva

Rui Miguel Barros Santos Miranda Do Nascimento

João Manuel Viegas Proença (Pelouro Financeiro)

Nélson Jorge Sousa Neves

Maciel Da Rocha Carvalho

Vogais

Tiago Nelson Pereira Gomes



CONSELHO FISCAL E DISCIPLINAR



Presidente

Heleno Roseira

Vice-Presidente

Marta Rocha Guimarães



Secretário

Pedro António Da Mota Vale Braga De Oliveira

Relatores De Contas

André Filipe Antunes De Sousa Tavares

José Maria Vieira Teixeira

Relator De Contencioso

Pedro Luís Rodrigues Patrício

Relator De Sindicância

Franco António Correia Vidal De Araújo Ramos



Suplentes

João António Correia Vidal De Araújo Ramos

Leandro Jaime Ferreira Andrade

LISTA D

CONSELHO SUPERIOR

Miguel Duarte Gonçalves Brás da Cunha

Luís Manuel Ribeiro da Cunha Folhadela Rebelo

Ana Cristina Oeiras Cordeiro Sousa Melo

Rafael da Silva Campos Pereira

Rodrigo António Silva da Costa Ferreira

Alexandra Isabel Lima de Amaral Ferraz

Nuno Miguel Linhares da Silva

Nuno Alexandre Ventura Morujão

Cristina Maria Aguiar de Matos

Rui Alexandre Mateus de Madureira

Manuel Luís Gonçalves da Silva Correia

Isabel Cristina Reusse de Oliveira Pinheiro

Nuno Miguel Fernandes Mariano Pego

Cesar Augusto Monteiro de Almeida Fernandes

Rui Miguel Pinheiro da Costa Querido

Pedro Miguel de Carvalho Araújo Pereira Horta

José Pedro Moreira da Costa Lima

Joaquim Lúcio Ferreira Pires

José Pedro Pereira de Oliveira Martins

José Eduardo Sousa de Azevedo Caramalho



Suplentes

Fernando António da Silva Campos Pereira

Jorge Miguel Azevedo Marques dos Santos

António José Roque Pimentel

Oliveiros José da Silva Branco Cheta

Luís Miguel Rodrigues Miranda da Rocha

Manuel Fonseca Folhadela Rebelo

José Miguel Fonseca Neiva Santos

Joaquim Augusto Lousada dos Santos Albino

Bernardo Tavares de Magalhães Oliveira Martins

Frederico Teixeira Bastos Cardoso Moniz