De regresso à titularidade após a participação na CAN ao serviço da Nigéria, Zaidu saiu lesionado no jogo do FC Porto contra o Estrela da Amadora, da 22.ª jornada da Liga.



O lateral-esquerdo fez um corte importante a travar o remate de André Luiz e ficou de imediato caído no relvado. Após entrada da equipa médica dos dragões, o árbitro Tiago Martins pediu a entrada da maca.



Zaidu deixou o relvado de maca sob forte aplauso do Dragão, dando o lugar a Jorgie Sánchez.



