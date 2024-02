Otávio e Zaidu são as novidades na equipa inicial do FC Porto para o duelo frente ao Estrela da Amadora, da 22.ª jornada da Liga, em comparação com a derrota em Arouca.



O central brasileiro aproveita a suspensão de Fábio Cardoso para se estrear com a camisola dos dragões depois de ter sido recrutado ao Famalicão no fecho do último mercado de transferências. Por seu turno, Zaidu rende o também castigado Wendell.



Já Sérgio Vieira também efetua duas trocas em relação ao jogo anterior diante do Portimonense. Regis e Rodrigo Pinho ficam de fora e saltam para a titularidade André Luiz e Ronaldo.



EQUIPAS INICIAIS:



FC PORTO: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Otávio Ataíde e Zaidu; Alan Varela e Nico; Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson.



Suplentes FC Porto: láudio Ramos, Marko Grujic, Taremi, Jorgie Sánchez, Iván Jaime, André Franco, Toni Martínez, Gonçalo Borges e Zé Pedro.



ESTRELA: Bruno Brígido, Pedro Mendes, Kialonda Gaspar e Rúben Lima; Hevertton, Leo Cordeio, Aloísio Souza e Nilton; Leo Jabá, Ronaldo Tavares e André Luiz.



Suplentes Estrela: António Filipe, Jean Felipe, Pedro Sá, Shinga, Bucca, Kikas, Nanu, Lucão e Tashan.