Em vésperas da visita ao Dragão, o Arsenal arrancou a quinta vitória seguida em cinco jogos na Premier League. Numa partida referente à 25.ª jornada, os «gunners» arrasaram o Burnley (5-0), em pleno Turf Moor.



O vice-campeão inglês, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Champions, teve um início de jogo de grande nível e aos quatro minutos saltou para a frente do marcador com um golo de Odegaard a passe de Martinelli.



Em cima do intervalo, o conjunto de Mikel Arteta chegou ao 2-0 num penálti transformado em golo por Bukayo Saka. Um resultado justo face à superioridade exibida pelo oponente dos dragões em campo.



Na segunda parte, o Arsenal não tirou o pé do acelerador e marcou mais três golos. Servido por Odegaard, Saka bisou e fez o 3-0 num pontapé indefensável para James Trafford. À entrada para os 30 minutos finais, Leandro Trossard (voltou a ser titular no eixo do ataque) assinou o 4-0 e Kai Havertz fixou o resultado final num grande lance individual: finalização certeira após um túnel a um adversário.



Nessa altura, Arteta já tinha retirado do jogo Saka e Ben White, possivelmente a pensar no jogo do Dragão, e fez entrar Cedric e Nelson. Com esta goleada, o Arsenal isolou-se provisoriamente no segundo lugar com 55 pontos e está a dois pontos do líder Liverpool. Por seu turno, o Burnley é 19.º com apenas 13 pontos.