3743 minutos e participação em 45 jogos, Pepê é o jogador mais utilizado do plantel do FC Porto. Numa altura em que pode ser forçado a recuar no terreno para substituir o lesionado João Mário, o internacional brasileiro mereceu rasgados elogios de Sérgio Conceição.



«O Pepê é um jogador muito inteligente. Quando ele começou a trabalhar comigo, porque lhe reconheci características interessantes como lateral, vi que tinha algo que é importantíssimo nos dias de hoje: a velocidade. Associando essa velocidade à inteligência que ele tem, foi preciso trabalhar muito pouco essa posição assim como outras. Ele já jogou em todas as posições do meio-campo para a frente. Feliz o treinador que tem jogadores com as caraterísticas e polivalência dele», referiu o técnico portista, em conferência de imprensa.



Recrutado ao Grémio em em 2021, Pepê leva 18 golos e 23 assistências em 142 jogos com a camisola dos dragões.