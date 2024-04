A deslocação de Ruben Amorim a Inglaterra na última segunda-feira e o ruído que essa viagem causou no Sporting foi um dos temas da conferência de imprensa de Sérgio Conceição. Se o treinador leonino foi o culpado pela barulho em torno da equipa, o ato eleitoral do FC Porto foi o responsável por algum «burburinho» em redor do plantel.



Conceição recusou pronunciar-se sobre o que o homólogo verde e branco fez, mas admitiu que «não se consegue bloquear a 100 por cento» o que «gravita à volta dos clubes».



«Acho que nada do que gravita à volta dos clubes, que não seja o trabalho de campo e a preparação do jogo, pode interferir. Obviamente que acaba por criar algum ruído e isso não é benéfico, não conseguimos bloquear a 100 por cento o que se vai passando. Mas dentro do nosso trabalho, os jogadores têm de perceber que o importante, no papel que têm, é o jogo de amanhã. Tanto eu como o Ruben sabemos isso. Nada deve interferir, mas quando o árbitro apito isso é esquecido e o público quer é uma vitória, que a bola entre na baliza do adversário e não na nossa», disse aos jornalistas.



O FC Porto-Sporting joga-se este domingo, às 20h30, no Dragão.