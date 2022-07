O FC Porto terminou o estágio no Algarve, depois da vitória sobre o Portimonense (1-0), pela manhã, e regressou ao Porto de avião.

Sérgio Conceição vai, agora, prosseguir a preparação do plantel no Olival, já com novo teste marcado para sábado, no centro de estágios, frente ao V. Guimarães.

Depois do jogo com os minhotos, o FC Porto vai ainda defrontar o Monaco, no Estádio do Dragão, a 23 de julho, uma semana antes do campeão entrar na nova temporada, na disputa da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Tondela.