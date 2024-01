O antigo capitão do FC Porto, Jorge Costa, marcou presença na cerimónia de apresentação da candidatura de André Villas-Boas à presidência do clube portista. O atual treinador do Aves SAD falou aos jornalistas na chegada à Alfândega do Porto, local onde decorre o evento.



«O André irá trazer uma lufada de ar fresco, irá trazer diferentes e novas. Não podemos estagnar, temos de continuar a crescer. O FC Porto quer ser cada vez maior e o André é a pessoa certa. Enquanto sócio e adepto tem esse direito. Continua a apoiar o FC Poto como tem feito e eu também irei fazê-lo. Não há pessoa alguma que esteja acima do FC Porto», disse.