André Villas-Boas vai apresentar esta quarta-feira a candidatura à presidência do FC Porto, numa cerimónia que está marcada para as 19h00, para a Alfândega do Porto. Sob o lema «Só há um Porto», centenas de convidados e apoiantes aglomeram-se nos estreitos corredores da Alfândega do Porto.

Nesta altura podemos destacar o apoio de várias personalidades com ligações ao clube do Dragão, com destaque para antigos jogadores do clube, como Maniche, Jorge Costa, Helton, Rolando, Ricardo e António Sousa ou Nuno Valente, assim como para o ex-administrador da SAD, Angelino Ferreira.

Também está presente Daniel Sousa, atual treinador do Arouca, e ainda Cecília Pedroto, viúva do carismático treinador José Maria Pedroto, um dos maiores símbolos do clube portista.

Fora da esfera desportiva, estão presentes personalidades como o deputado social-democrata Nuno Encarnação, o antigo deputado Carlos Abreu Amorim (PSD), Tiago Mayan (Iniciativa Liberal), e ainda o pianista Pedro Burmester.

Os convidados distribuem-se entre as bancadas Gelsenkirchen, Viena, Dublin, Sevilha, Antas e Dragão. Entre tons azuis são projetadas imagens e vídeos das conquistas em que André Villas-Boas participou enquanto técnico adjunto e treinador principal.



