Nuno Valente declarou na noite desta quarta-feira apoio a André Villas-Boas. Em declarações aos jornalistas, à entrada da Alfândega do Porto, antigo internacional português, que foi campeão pelos portistas em 2004, destacou o «momento importante» para o candidato à presidência do FC Porto.

«É uma pessoa que tem tentado encaixar muito material para ser presidente. Está preparado. O clube vive uma imagem desgastante, diferente daquela que me lembro quando era jogador, há 20 anos. Por isso, esta será a altura certa para avançar», disse o antigo defesa, de 49 anos.

Questionado sobre a atual direção, Valente sublinhou o «forte rival» que Pinto da Costa terá pela frente no caso de avançar com a recandidatura.

«Os sócios devem ter consciência do que é melhor. O André tem trabalhado para que o clube tenha maior credibilidade, até porque é uma pessoa do futebol e com conquistas. É a pessoa certa. O clube não pode ter esta imagem», concluiu Nuno Valente.

O discurso de Villas-Boas está agendado para as 20h15.