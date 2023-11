O golo de Kelvin ao Benfica, em 2013, foi eleito o melhor na história do Estádio do Dragão, numa votação promovida pelo FC Porto, a propósito do 20.º aniversário do recinto.

O remate cruzado do brasileiro reuniu a preferência dos adeptos portistas, superando na final o calcanhar acrobático de Radamel Falcao, igualmente perante o clube encarnado.

«Obrigado! O sentimento que tenho por fazer parte dessa história é ENORME», reagiu Kelvin, através das redes sociais.

Aos 30 anos, o antigo jogador do FC Porto cumpre a segunda temporada no FC Ryukyu, equipa que foi despromovida ao terceiro escalão do futebol japonês.