Nico González foi oficializado como reforço do FC Porto no último sábado e domingo já trabalhou às ordens de Sérgio Conceição. O médio recrutado ao Barcelona aproveitou os últimos dias para conhecer melhor o estádio do Dragão e deixou uma mensagem aos adeptos.



«Olá, portistas. Estou aqui a conhecer um pouco melhor a nossa casa. Estou ansioso por jogar aqui com todos vocês. Força, Porto», disse o espanhol num vídeo divulgado pelo clube portista nas redes sociais.



Veja o vídeo: