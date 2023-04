À semelhança de 2020, Nuno Lobo será candidato à presidência do FC Porto nas eleições de 2024.



«Estou reunido com os elementos que fizeram parte da minha última candidatura e brevemente e irei anunciar a minha candidatura. Serei candidato», revelou, em declarações à TSF.



O empresário de restauração conseguiu, recorde-se, 4,91 por cento dos votos.



Quem também pode ser candidato ao cargo de presidente dos dragões é José Fernando Rio, outro dos que concorreram no último ato eleitoral. O antigo comentador do Porto Canal não descartou a possibilidade de ir a eleições - alcançou 26,44 por cento dos votos em 2020.



«Obviamente que posso ser uma alternativa à presidência do FC Porto. Não é um dado adquirido mas é uma possibilidade», disse, à TSF.



Lembre-se que no ato eleitoral mais concorrido do século XXI, Jorge Nuno Pinto da Costa ganhou com 68,65 por cento dos votos, o resultado mais baixo depois dos 79 por cento em 2016.