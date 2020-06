José Fernando Rio pronunciou-se nesta segunda-feira sobre o ato eleitoral do FC Porto, o mais concorrido do século XXI, com 8.480 sócios a exerceram o direito de voto.

A lista de Jorge Nuno Pinto da Costa venceu com 68,65% dos votos, mas o projeto de José Fernando Rio atingiu um resultado interessante, com 26,44%. A lista de Nuno Lobo ficou-se pelos 4,91%.

«O FC Porto está numa situação delicada e espero, sinceramente, que o Presidente reeleito use este mandato dos sócios para construir um FC Porto mais sólido, mais competitivo e melhor preparado para enfrentar um futuro que não se prevê fácil. Iremos estar atentos ao cumprimento das promessas que fez aos sócios, mas nunca seremos oposição ao FC Porto», começou por dizer José Fernando Rio.

O candidato da lista C deixou uma palavra de agradecimento aos sócios portistas: «As eleições deste fim-de-semana foram históricas porque, pela primeira vez em muitas décadas, os sócios do FC Porto tiveram mais que uma alternativa por onde escolher o caminho que querem para o clube. Com a sua resposta massiva a este acto eleitoral, os sócios do FC Porto demonstraram de forma inequívoca a vitalidade, grandeza e força do Clube. Quero, também, deixar uma nota em relação ao comportamento cívico dos sócios do FC Porto: foram umas eleições muito disputadas e muito concorridas, mas que decorreram sem quaisquer incidente, o que a todos nos enobrece.»

«Deixo para o fim uma palavra de esperança aos sócios do FC Porto. Agradeço, do fundo do coração, a todos aqueles que depositaram a sua confiança na nossa lista, mas o nosso compromisso com os sócios não terminou ontem, porque o combate em prol do FC Porto nunca termina. Com a responsabilidade que advém de tantos sócios terem confiado em nós, iremos estar mais atentos do que nunca e, sempre que se justifique, interviremos na defesa dos superiores interesses do nosso clube. Estivemos neste combate pelo FC Porto, mas queremos um FC Porto unido», concluiu José Fernando Rio.