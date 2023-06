Depois de Rodrigo Mora, o FC Porto segurou mais uma promessa da formação. Gonçalo Silva renovou contrato com os dragões, informou o clube esta sexta-feira.



No emblema portista desde os nove anos, o guarda-redes tem como objetivo «chegar à equipa A e treinar diariamente com eles» e é fã de Diogo Costa.



«A minha grande referência é o Diogo Costa. É um guarda-redes incrível tanto com os pés como com as mãos», referiu, citado pelos meios do clube.



Esta temporada, Gonçalo Silva participou em 18 jogos pelos sub-17 do FC Porto.