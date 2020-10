Em entrevista à TVI, o presidente do FC Porto abordou os negócios de Alex Telles e de Fábio Silva, ambos transferidos para Inglaterra durante a última janela de transferências.



Pinto da Costa contou que o internacional brasileiro pediu para sair dos dragões e que pouco ou nada pôde fazer para o impedir.



«Nunca fico satisfeito quando sai um bom jogador. Nunca. Houve uma grande venda que me deixou desgostosíssimo: a do Hulk. E foi um grande negócio, mas nunca gosto. Só que há momentos em que não temos outra opção», começou por dizer, acerca do tema.



«Uma semana ou duas antes, a irmã do Alex Telles, que é empresária dele, mostrou-nos vontade de sair. E depois ele veio aqui acompanhado de um outro empresário e pediu para sair porque queria ir para o Manchester United. Tentei que não fosse, tentei compensá-lo nem que ficasse até ao fim do ano. Mas para quê manter um jogador que assume publicamente, e perante mim e outros diretores, que quer ir embora? Com Alex nem foi problema negociar. O argumento para ir embora é que o atual selecionador do Brasil só convocava jogadores de três ou quatro campeonatos. Tentei contradizer até porque de momento ele está na seleção», acrescentou.



Logo de seguida, o dirigente portista defendeu que a venda de Fábio Silva foi «um grande negócio», lembrando a cláusula que o jogador tinha.



«Um bom empresário é bom para o futebol. Um mau empresário é prejudicial para toda a gente. Há empresários que querem ganhar tanto como os jogadores. O Fábio Silva foi um bom negócio para o FC Porto. Ele tinha uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros e acabou por renovar e saiu por 40. O FC Porto acabou por ganhar vinte, porque recebeu trinta milhões ao invés dos dez», esclareceu.