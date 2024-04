Durante uma visita ao Caios do Freixo, onde esteve com adeptos e simpatizantes do FC Porto, Pinto da Costa confirmou que Sérgio Conceição acordou renovar contrato para os próximos quatro anos, confirmando a notícia avançada em tempo oportuno pelo Maisfutebol, e que a oficialização do prolongamento do vínculo vai ser oficializada esta quinta-feira.



«Sérgio Conceição? Amanhã [quinta-feira] será confirmado. Não quero estar a falar disso. Não quero que o Sérgio Conceição se intrometa nas eleições. Está praticamente fechado, apertámos as mãos. Para o Sérgio Conceição um aperto de mão vale mais do que um contrato. A outra lista disse que a primeira coisa que iria fazer era falar com Sérgio Conceição. Da nossa parte, estamos a facilitar-lhes o trabalho», começou por dizer, em declarações aos jornalistas.



«O Sérgio pode sempre sair. Há sempre a possibilidade de os contratos serem rescindidos. Assinámos com o aperto de mão e amanhã [quinta-feira] vamos formalizar. É um contrato de quatro anos. Ele é importantíssimo para o projeto que tenho. (...) É posto no papel amanhã o que assinámos com um aperto de mão», acrescentou ainda.



O atual presidente dos dragões e candidato às próximas eleições recusou ainda adiantar se o FC Porto pode rescindir o contrato que irá ser acordado esta quinta-feira sem qualquer custo, caso outra lista vença as eleições do próximo sábado, dia 27 de abril.



«Julgo que sim. Todos os contratos podem ser rescindidos. Não me passa pela cabeça que, quem for o vencedor, não queira o Sérgio Conceição. A lista B disse que a primeira coisa que iria fazer seria sentar-se com o Sérgio. Está resolvido. Mas o Sérgio terá uma palavra a dizer sobre o seu futuro. Espero que ele continue porque ele é fundamental no nosso projeto», referiu.