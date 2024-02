Em final de contrato com o FC Porto, Sérgio Conceição voltou a ser questionado sobre o seu futuro no clube. Apesar da insistência dos jornalistas, o técnico não garantiu a continuidade na próxima temporada, lembrando que «não é no fim de um mandato que se vai renovar com o treinador».



«Costumo dizer aos jogadores que estão em fim de contrato que não basta ter contrato, é preciso sentir o clube. O tempo de contrato é pouco importante se eles forem responsáveis no sentido de entrarem aqui e forem dedicados, trabalhadores e profissionais. O presidente, que tem só 40 anos de presidência e é o mais titulado do mundo... não é no fim de um mandato que se vai renovar com o treinador. Os candidatos são unânimes e têm a mesma opinião: o sucesso desportivo é muito importante. Quanto mais tranquilidade tivermos, melhor. O meu papel e o dos jogadores é pensar em servir o FC Porto e fazer o melhor», disse, em conferência de imprensa.



«Não sou ingénuo. Pelo panorama que está criado e por tudo o que antecede o que estamos a viver, entendo que tudo é notícia e dão um bocadinho mais de ênfase, os títulos são um bocadinho maiores em relações às questões que interessam a algumas pessoas. A mim interessa-me ganhar ao Rio Ave. As pessoas têm interesse nessas notícias e é normal que se fale. Mas não é caso para se falar neste momento», acrescentou.



O treinador do FC Porto voltou a ser questionado logo a seguir e preferiu falar sobre o Rio Ave, adversário nesta 20.ª ronda da Liga.



«A dinâmica do Rio Ave não é importante? Não é mais interessante como jogam os três da frente, ou se o Joca joga mais por dentro ou que problemas criam o Fábio Ronaldo e o Costinha? (...) Isso é que era importante. É uma falta de respeito para com o Luís Freire e para com o Rio Ave. Com a excepção do jogo do Benfica, desde outubro que as derrotas que o Rio Ave sofreu foram sempre pela margem mínima. Com uma pontinha de sorte, estava numa posição completamente diferente de hoje. É importante o trabalho que fizemos no campo hoje, ontem e nos outros dias. Após o Farense, tirámos umas horinhas para analisar o vídeo desse jogo e depois batemos em cima do Rio Ave e dissecamos ao máximo a equipa nos diferentes momentos. Entendo a vossa posição. Como pessoa do futebol, gostava que se falasse mais de futebol. Acho que já falei bastante do futebol e não de futebol», atirou.



O FC Porto recebe o Rio Ave este sábado, às 20h30, no Dragão.