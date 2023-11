O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, não deixou garantias nem confirmações acerca da possível renovação do treinador Sérgio Conceição para lá de 2024, defendendo a ideia de que nenhum «treinador» renova vínculo sem «saber com quem vai trabalhar».

«Acha que algum treinador de algum clube vai renovar o contrato sem saber com quem vai trabalhar? Há uma coisa que eu não quero: primeiro, eu não estou em período eleitoral e não quero envolver nenhum profissional de futebol nesta matéria», afirmou Pinto da Costa, em entrevista à SIC, na noite desta terça-feira, na qual também abordou os tumultos na Assembleia Geral Extraordinária de 13 de novembro e a relação com André Villas-Boas.

O dirigente dos azuis e brancos falou ainda da tentativa do Milan contratar o avançado iraniano Mehdi Taremi no último mercado, rotulando as propostas de «ridículas».

PINTO DA COSTA EM ENTREVISTA: tudo o que o presidente do FC Porto disse

«Sim, sim [ndr: o Milan tentou], mas com propostas ridículas, que nem deu para conversar. Não houve nenhuma proposta, nem perto da cláusula dele, referiu, já depois de ter dito que o iraniano recursou propostas para ganhar dez milhões de euros por ano.

«O Taremi tem propostas que ainda não aceitou, para ir ganhar dez milhões por ano. Dizem: "Renovem com o Taremi". Sim senhor, deem dez milhões para o Taremi, mais dez milhões para o fisco, 20 milhões e renovo», declarou.