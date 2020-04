Depois de ter recuperado de uma desvantagem de sete pontos para o Benfica no campeonato, Pinto da Costa acredita que o FC Porto está lançado para um final de temporada vitorioso.

«Estamos todos convencidos de que vamos conseguir a dobradinha e estamos a trabalhar para que isso aconteça. Todos acreditamos que vai ser possível», disse o presidente dos dragões na rubrica «FC Porto em casa».

Recorde-se que o FC Porto é líder do campeonato com 60 pontos, mais um do que o Benfica, a dez jornadas do fim e está ainda apurado para a final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o rival lisboeta.

Pinto da Costa assinala esta sexta-feira 38 anos na presidência do FC Porto e revelou que José Mourinho teve a oportunidade de voltar aos dragões em 2016.