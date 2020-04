E se José Mourinho tivesse treinado o FC Porto na segunda metade da época 2015/16?

Jorge Nuno Pinto da Costa garantiu esta sexta-feira, no dia em que assinala 38 anos na presidência dos dragões, que essa possibilidade esteve em cima da mesa. «Há umas épocas, quando ficámos sem treinador a meio da época, abordei o Mourinho, que estava entretanto com contrato com o Manchester United, mas só ia começar na época seguinte. Perguntámos se podia fazer cá o final da época. Foi impossível, mas não pelo Mourinho: ele disse logo que sim», disse o presidente do FC Porto em declarações na rubrica «FC Porto em casa», na qual participou também o agora treinador do Tottenham.

«O Manchester United não autorizou com um argumento de que estávamos na mesma prova europeia e de que podíamos ser adversários. Muita gente ignora que, sem pôr qualquer condição, o Mourinho estava disposto a vir fazer meia época no FC Porto numa emergência»

O presidente do FC Porto disse que foi Luís Castro quem terminou a temporada, mas o agora técnico dos ucranianos do Shakhtar Donetsk concluiu a época 2013/14, numa altura em que José Mourinho estava ainda de pedra e cal no Chelsea. Em 2015/16, sim, deixou o Chelsea ao cabo de 25 jogos, tendo-se comprometido depois pelo Manchester United para 2016/17.

Recorde-se que em 2015/16, Julen Lopetegui foi demitido do comando técnico dos dragões e quem terminou a temporada foi José Peseiro.