Depois de renovar com Pepe, o FC Porto pretende segurar algumas das principais figuras do clube. A garantia foi deixada pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa à margem da cerimónia de renovação do internacional português que decorreu no relvado do estádio do Dragão.



«O passado do Pepe está no nosso museu e na cabeça de todos nós. A renovação não é um prémio do passado, mas sim porque ele é peça fundamental e porque continua a ser o melhor central português, por isso, é titularíssimo na seleção nacional. É fruto da vida que sempre levou. Vai durar muito mais, tenho a certeza que este não será o último contrato que fará. Fiz questão de começar por ele, pelos valores que transmite a quem lida com ele diariamente. A seguir virão outros. Espero fazer renovações com todos, mas quando se parte para uma renovação é para resolver problemas e não divulgar as questões publicamente antes de as resolver», referiu o líder máximo dos dragões.



De seguida, o presidente portista teceu rasgados elogios ao defesa de 37 anos.



«O Pepe é um exemplo seja em que aspeto for. Naturalmente, pela sua dedicação, pela forma como trabalha, sente a profissão e a vida do clube é um exemplo. Tem sido um excelente professor e temos excelentes alunos que lhe seguem decisões e maneira de ser. Estou muito feliz e o Pepe deve sentir-se muito feliz. Tem sabido transmitir o que ele é aos outros e eles têm absorvido muito bem o que é ser um capitão e um atleta à altura do FC Porto», elogiou.



Na presidência há 38 anos, Pinto da Costa considera que Pepe está entre os melhores centrais que teve no azuis e brancos.



«Tenho tido ótimos centrais.Seria difícil para vocês se perguntassem quem era melhor. Tivemos Jorge Costa, Fernando Couta, Ricardo Carvalho, Aloísio e Pepe. São tantos e tão bons que é difícil, mas o Pepe está na primeira linha, não tenham a mínima dúvida», assegurou.



Bem ao seu jeito, o presidente do FC Porto explicou por que razão ofereceu dois anos de contrato ao luso-brasileiro.



«Porque está muito frio e daqui a um ano ainda aguentaria menos o frio. Voltamos só daqui a dois então», concluiu.