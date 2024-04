O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, revelou que torce sempre pelas equipas portuguesas na Europa e com o Benfica não é exceção. Refira-se que um triunfo dos encarnados na Liga Europa pode abrir uma janela de oportunidade para os dragões estarem presentes na Liga dos Campeões em 2024/25.



«Independentemente de abrir ou não abrir, gostava sempre que qualquer equipa portuguesa ganhasse uma prova internacional. Naturalmente que não vou ser hipócrita: em Portugal, quero que o Benfica perca sempre. Mas, quando qualquer equipa nacional está a jogar no estrangeiro, quero que ganhe. Obviamente queria que ganhasse», referiu, em entrevista à rádio Renascença.



«Não redobrava, o FC Porto não está à espera disso. Agora, se isso vier por acréscimo, muito bem. O que desejo é que todas as equipas que estejam em provas internacionais vão o mais longe possível e, se puderem vencê-las, ótimo, não só para o clube, como para o futebol português», acrescentou.



Os azuis e brancos partilham o terceiro lugar da Liga com o Sp. Braga e estão a 11 pontos do Benfica, segundo classificado que pode chegar à fase de apuramento da Champions via campeonato. Ainda assim, o líder portista preferiu lembrar que os valores pela participação na Liga Europa serão maiores em comparação com os anos mais recentes.



«O cenário claro que tem impacto, mas indo à Liga Europa também recebemos dinheiro, que será mais do que costume. E para compensar temos o que nunca tivemos, nem prevíamos: os 50 milhões que vamos receber por estar no Campeonato do Mundo de Clubes. É uma verba extra que vai tapar o buraco de uma verba normal que não entra», concluiu.