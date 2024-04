Depois da vitória por 1-0 no D. Afonso Henriques, o FC Porto recebe, esta noite, o Vitória, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Como é habitual, o Maisfutebol vai estar no Dragão para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo que arranca às 20h15.



Sérgio Conceição tem, de resto, vários jogadores indisponíveis. Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu, Diogo Costa e Samuel Portugal estão lesionados, enquanto Evanilson está suspenso e fora da partida. A estes cinco atletas, juntam-se ainda André Franco, Jorge Sánchez, Toni Martínez e Iván Jaime, afastados do grupo por decisão do treinador.



Por sua vez, Álvaro Pacheco tem mais opções para a deslocação à Invicta e apenas não pode contar com os lesionados Telmo Arcanjo, Ricardo Mangas e João Mendes.