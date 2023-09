Sangue, suor e sorrisos.



Foi assim que o FC Porto descreveu a sessão de trabalho desta quinta-feira com imagens de Jorge Sánchez, Gonçalo Borges, Wendell e Cláudio Ramos. O lateral mexicano surge com sangue no nariz, mas sem perder o sorriso.



«Sangue, suor e sorrisos», escreveram os portistas na legenda das fotografias.



Os dragões continuam a preparação para o duelo contra o Estrela da Amadora, da quinta jornada da Liga. A partida está marcada para as 19h15 do próximo dia 15, na Reboleira.



Veja as imagens do treino do FC Porto na galeria associada.