Wilson Manafá é presença habitual na equipa titular do FC Porto. O lateral-direito chegou ao Dragão a meio da temporada passada oriundo do Portimonense e cumpriu 56 jogos, 39 dos quais esta temporada.



O futebolista de 25 anos revelou o que aprendeu com Sérgio Conceição e deixou um agradecimento ao técnico.



«Aprendi a ser mais rigoroso, com mais mentalidade ganhadora, porque aqui tem que se ter mentalidade ganhadora. Caso contrário, não dá para trabalhar com ele [Sérgio Conceição]. É óbvio que lhe vou estar sempre agradecido por me transmitir essa ambição de querer ganhar títulos, de querer jogar mais vezes e de querer ser maior ainda», referiu, em declarações à revista dragões.



Manafá, recorde-se, está vinculado aos azuis e brancos até 2023. O FC Porto lidera a Liga com 70 pontos, mais seis que o Benfica quando faltam cinco jornadas para o final.