Sérgio Conceição está na tribuna do Estádio do Vizela a assistir à goleada que a seleção de sub-21 está a aplicar ao Liechstenstein, em jogo da fase de qualificação para o Euro2023.

O treinador do FC Porto está sentado ao lado de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, mas o filho, Francisco Conceição, que começou o jogo no banco, ainda não foi chamado à contenda. No entanto, não faltam motivos de interesse para o treinador do FC Porto, uma vez que João Mário, Fábio Vieira e Vitinha são todos titulares.



Durante o intervalo Sérgio Conceição acedeu aos vários pedidos de fotografias de adeptos presentes no estádio do Vizela.