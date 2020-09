Após ter abordado a possibilidade de representar a seleção e da mudança para a China, Tiquinho Soares recordou o dia em que Iker Casillas deixou o balneário do FC Porto em lágrimas.



«O Iker é um cara diferente. Foi um sonho [jogar com ele], porque só jogava com ele na PlayStation e partilhar o balneário com ele foi espetacular. É uma pessoa com uma humildade sem igual, nunca vi. Ele apoia e leva-te com a equipa. As palavras dele tiram o melhor que há em ti. É uma pessoa fora de série e foi uma honra ter jogado com ele», referiu, em entrevista à ESPN, antes de abordar o episódio que aconteceu após a derrota com o Belenenses [2-0] no Restelo em 2017/18.



«Depois dessa derrota [contra o Belenenses], ele deu uma palestra que fez todos chorarem dentro do balneário. Foi como se um pai estivesse a falar com um filho. Esse momento foi onde conseguimos o primeiro título português.»



A verdade é que nas seis rondas finais da Liga, os dragões ultrapassaram o Benfica e sagraram-se campeões nacionais.