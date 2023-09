Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, esteve nesta sexta-feira na conferência Thinking Football Summit, que está a decorrer no Porto.

No evento, para além de ter revelado os contornos da transferência de Otávio para o Al Nassr, o dirigente foi questionado sobre a perda de competitividade de Portugal no panorama europeu, ao nível de clubes.

Pinto da Costa culpa o sistema pontual da UEFA: «Os clubes que vão à Liga dos Campeões, em geral, têm uma boa prestação, os pontos para manter. Esta liga nova ‘confidencial’ ou lá como se chama, onde esteve o Arouca… Liga Conferência, é ridículo que uma liga que só uma ou duas pessoas sabem o nome valha tanto como uma vitória na final da Champions, é inconcebível. Foi a UEFA que decidiu, não em benefício de Portugal. Os pontos que o Porto, o Benfica ou o Braga façam na Liga dos Campeões têm de ser divididos com o Vitória do Guimarães e o Arouca, que não foram lá fazer nada.»

O presidente do FC Porto falou ainda sobre o estado atual do futebol português, comparado a um «circo» por Cristiano Ronaldo.



«O futebol português tem os melhores dirigentes, veja-se o caso da Liga, presidida por Pedro Proença e a Federação, por Fernando Gomes, dos melhores treinadores, dos melhores jogadores. A nível de organização, gente requisitada para o estrangeiro como Antero Henrique e agora Domingo Soares de Oliveira, tem tudo para ser bom. [...] Quando falo com pessoas do futebol diretamente todas acham que eu tenho razão. O que nós temos que os outros não têm? A comunicação social, doa a quem doer. Porque nós vemos televisões a encher horas e horas a falar pretensamente de futebol», disse Pinto da Costa.