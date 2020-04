Matheus Uribe, em declarações ao site colombiano Win Sports, fez um balanço da primeira temporada no FC Porto, falou do estatuto que os colombianos têm no Dragão, depois da herança de Falcao, James e Guarín, e deixou uma palavra especial em relação a Pepe e à exigência de Sérgio Conceição nos treinos.

O primeiro balanço de Uribe é bastante positivo. «Tive a sorte de jogar com regularidade e de merecer a confiança da equipa técnica. Isso foi muito importante para me adaptar. Senti-me mais integrado graças às indicações da equipa técnica, isso foi muito importante, mas a experiência nas competições europeias também ajudou», começa por contar ao telefone.

Uribe fala depois do estatuto que os colombianos têm no clube. «Aqui têm um peso diferente pelo que fizeram jogadores como Falcao, James e Guarín. Todos eles demonstraram muita qualidade no FC Porto e têm um peso grande no clube. Mas isso também é um ponto positivo para nós, porque todos olham para os colombianos com bons olhos e grande expectativa. Recebem-nos muito bem, que é o mais importante numa primeira fase. Depois tratamos de corresponder com qualidade e disciplina em campo», destaca.

Quanto a Pepe, perguntaram-lhe se o internacional português era uma pessoa acessível fora do campo e se nos treinos «bate» tanto como nos jogos. «O Pepe é demasiado humilde. Conseguiu tanto no futebol, mas é muito humilde. Esteve sempre à nossa disposição, de quem chegou ao clube. É uma grande pessoa e podes falar de qualquer tema. Nos treinos pega e o mister gosta disso, porque põe-nos a treinar com caneleiras até aos joelhos. Sabe que os treinos são intensos», revela.

Mais complicado tem sido, agora, o período de isolamento imposto pelo novo coronavírus. «Está a ser muito difícil para todos e não podemos ser alheios à dor das pessoas que estão a passar por momentos muito duros. A minha família tem sido muito responsável, mas temos de levantar a cabeça e superar esta prova», comentou.

O jogador do FC Porto falou ainda da seleção comandada por Carlos Queiroz. «Ele foi muito claro connosco, explicou-nos que temos de ser polivalentes e manter as bases táticas, quer joguemos pela direita ou pela esquerda. O esquema mudou em relação ao que fazíamos antes com Pékerman. A equipa técnica agora está sempre muito presente, manda-te mensagens, pergunta pelas lesões. Ainda não o vi aqui em Portugal, mas sei que tem acompanhado os nossos jogos», contou ainda Uribe.