Evanilson lesionou-se no final da primeira parte do Boavista-FC Porto, já em período de compensação. O avançado brasileiro esteve a receber assistência no relvado e já não voltou para a segunda parte, cedendo o lugar a Toni Martinez.

A repetição do lance é arrepiante e Evanilson saiu com muitas queixas no joelho esquerdo para os balneários.

Ora veja: